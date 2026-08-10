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Мельникова и Калмыкова сегодня вылетят в Загреб для участия в ЧЕ-2026

Мельникова и Калмыкова сегодня вылетят в Загреб для участия в ЧЕ-2026
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Федерация гимнастики России подтвердила, что хорватская сторона пересмотрела ранее принятое решение об отказе в выдаче виз четырём из девяти членов сборной России на чемпионат Европы – 2026 в Загребе по спортивной гимнастике. Речь про таких гимнасток, как Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Лейла Васильева. Также виза была предоставлена гимнасту Алексею Усачёву.

«Федерация гимнастики России выражает благодарность президенту European Gymnastics Фариду Гаибову и генеральному директору организации Лизе Вортманн за последовательную позицию в защите прав и интересов спортсменов, а также СМИ и болельщикам — за внимание и поддержку», — говорится в заявлении федерации.

В организации сообщили, что Мельникова и Калмыкова сегодня, 10 августа, вылетают в Загреб. Алексей Усачёв отправится в Хорватию вместе с мужской сборной в конце недели.

Женские соревнования на ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике пройдут с 13 по 16 августа, мужские — с 19 по 23 августа.

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