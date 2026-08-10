При поддержке «Роснефти» построен многофункциональный стадион в Башкортостане

В селе Толбазы Аургазинского района Башкортостана заработала многофункциональная «Аургазы Арена». Торжественная церемония открытия построенного при поддержке АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») объекта состоялась в рамках фестиваля «Сила. Единство. Семья».

Стадион площадью 2 га включает футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки со специальным травмобезопасным покрытием, площадки для баскетбола и пляжного волейбола. Зимой одна из площадок трансформируется в хоккейную коробку.

Крытая трибуна вмещает 500 зрителей. В здании расположены раздевалки с душевыми, судейские и тренерские комнаты, медпункт, комментаторская, холл для болельщиков, а также пункт проката инвентаря (велосипеды) и заточки коньков. Стадион предназначен для проведения районных турниров и массовых праздников.

На территории также есть сектор для лёгкой атлетики и зона уличных тренажёров. Для маломобильных граждан создана безбарьерная среда, обустроена парковка на 100 мест. Ожидается, что стадион станет точкой притяжения для более чем 10 тысяч жителей села Толбазы и соседних населённых пунктов.

Открытие стадиона стало частью системной работы «Роснефти» и её дочерних обществ по созданию условий для здорового образа жизни в регионах присутствия.