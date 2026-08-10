«Не знаю, как мои нервные клетки ещё живы». Мельникова — об эмоциях от получения визы

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная абсолютная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова сообщила, что вместе с Анной Калмыковой вылетает в Хорватию на чемпионат Европы – 2026. Гимнастки получили хорватские визы только сегодня, 10 августа. Соревнования у женщин стартуют 13 августа.

Мельникова опубликовала видео из аэропорта.

«Мы с Аней в аэропорту, прошли контроль, довольные, счастливые, сейчас будем вылетать. Должны быть [в Загребе] почти в 7 утра», — сказала Мельникова в видео.

«На мне, конечно, нет лица… За последние пару дней, я не знаю, как мои нервные клетки ещё живы… Вылетаем в Хорватию, завтра официальное опробование», — добавила спортсменка в своём телеграм-канале.