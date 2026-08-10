Чемпион мира по прыжкам в длину Фурлани покинул ЧЕ-2026 в коляске после травмы

Бронзовый призёр Олимпиады-2024, чемпион мира 2025 года итальянский прыгун в длину Маттия Фурлани получил травму во время квалификационных состязаний на чемпионате Европы — 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме, Великобритания.

Сегодня, 10 августа, Фурлани вышел на стадион и выполнил свою первую попытку (прыгнул на 7,73 м), но после приземления почувствовал боль в правой ноге. Спортсмен сидел с вытянутой ногой и держался за неё.

Действующий чемпион мира не смог самостоятельно покинуть соревновательный сектор, его увезли с арены в инвалидной коляске.

Фото: Axel Kohring/Imago/ТАСС

Таким образом, Фурлани завершил своё выступление на ЧЕ-2026.