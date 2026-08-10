Мельникова: знаете, как говорят, что надежда умирает последней? Вот это именно наш случай

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная абсолютная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова лаконично высказалась о том, что получила хорватскую визу за три дня до старта чемпионата Европы — 2026 в Загребе.

«Знаете, как говорят, что надежда умирает последней? Вот это именно наш случай», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Планово Мельникова должна была вылететь с командой в Загреб 9 августа, однако за два дня до запланированного отъезда федерацию уведомили о невыдаче Ангелине и другим членам сборной хорватской визы. Ситуация разрешилась сегодня, 10 августа.

Чемпионат Европы в Загребе пройдёт с 13 по 23 августа и станет отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.