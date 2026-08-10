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Губерниев поздравил российских гимнастов, получивших визы для участия в ЧЕ в Хорватии

Губерниев поздравил российских гимнастов, получивших визы для участия в ЧЕ в Хорватии
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выдачу хорватских виз российским гимнастам для выступления на чемпионате Европы — 2026 в Загребе. Речь про таких спортсменов, как Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Лейла Васильева. Также виза была предоставлена гимнасту Алексею Усачёву.

Планово Мельникова и другие должны были вылететь с командой в Загреб 9 августа, однако за два дня до запланированного отъезда федерацию уведомили о невыдаче Ангелине и другим членам сборной хорватской визы. Ситуация разрешилась сегодня, 10 августа.

«Конечно, рад за тех, кто поедет. И огорчён за тех, кто не поедет. Но здесь всё же подключились не только спортивные ведомства, но ещё и дипломатические. Я вообще очень верю в дипломатию, не только в спорте. Здорово, что хотя бы частично, но этот вопрос мы решили. И спасибо тем, кто пошёл навстречу», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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