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European Gymnastics опубликовал условия участия россиян на чемпионате Европы в Загребе

European Gymnastics опубликовал условия участия россиян на чемпионате Европы в Загребе
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Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) опубликовал условия участия российских спортсменов в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, Хорватия.

«В связи с решением правительства Хорватии от 31 июля 2026 года о непользовании национальными флагами, гимнами, национальными символами и идентификаторами России и Беларуси во время чемпионата Европы по художественной гимнастике в Загребе, и в соответствии с руководящими указаниями World Gymnastics, на протяжении всего чемпионата применяются следующие условия:

— Национальные флаги Российской Федерации и Республики Беларусь не будут демонстрироваться. Вместо них будет использоваться флаг World Gymnastics.

— Национальные гимны исполняться не будут. World Gymnastics предоставит нейтральную музыку.

— Национальные наименования «Россия» и «Беларусь», трёхбуквенные коды RUS и BLR и любые другие национальные идентификаторы не будут использоваться в официальных соревновательных системах, аккредитации, табуляциях, результатах, телевизионной графике или иных официальных материалах соревнований. Вместо них будут применяться обозначения WG1 для белорусских спортсменов и WG2 для российских спортсменов.

— Спортсменам и членам делегаций запрещено носить соревновенную форму, тренировочные костюмы или иную официальную одежду в цветах национальных флагов Российской Федерации или Республики Беларусь, а также демонстрировать национальные флаги, государственные эмблемы или любые другие национальные символы на одежде, инвентаре, аксессуарах или других личных вещах.

После продолжающихся переговоров между правительством Хорватии, Хорватской федерацией гимнастики и European Gymnastics большинство российских членов делегации получили визы и прибудут в Загреб вовремя для подиумной тренировки», — говорится в заявлении на сайте организации.

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