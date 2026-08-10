Егор Корнев с рекордом чемпионатов Европы вышел в финал на 50 м баттерфляем

Российский пловец Егор Корнев вышел в финал чемпионата Европы в Париже на дистанции 50 м баттерфляем с рекордом соревнований. Он показал время 22,36.

Вторым в 1/2 финала стал француз Максим Груссе — 22,49. Тройку лидеров замкнул Ноэ Понти из Швейцарии (22,53). Ещё один россиянин Егор Юрченко не смог выйти в финал на этой дистанции. Он стал 12-м, показав результат 23,04.

Чемпионат Европы — 2026. Плавание. Мужчины. 50 м баттерфляй. 1/2 финала:

1. Егор Корнев (Россия) — 22,36.

2. Максим Груссе (Франция) — 22,49.

3. Ноэ Понти (Швейцария) — 23,04.

4. Диогу Рибейру (Португалия) — 22,68…

12. Егор Юрченко (Россия) — 23,04.