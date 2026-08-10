Клепикова вышла в финал 100 м вольным стилем на чемпионате Европы, уступив лишь Стенберген

Российская пловчиха Дарья Клепикова вышла в финал на дистанции 100 м вольным стилем в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта в Париже, Франция. В полуфинале она стала второй, показав результат 53,19.

Лидером стала представительница Нидерландов Маррит Стенберген (52,44). Она обновила рекорд чемпионатов Европы на этой дистанции. Россиянка Александра Кузнецова (53,70) не сумела пробиться в финал.

Финальный заплыв на дистанции 100 м вольным стилем состоится во вторник, 11 августа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.