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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 1. Вечерняя сессия
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Клепикова вышла в финал 100 м вольным стилем на чемпионате Европы, уступив лишь Стенберген

Клепикова вышла в финал 100 м вольным стилем на чемпионате Европы, уступив лишь Стенберген
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Российская пловчиха Дарья Клепикова вышла в финал на дистанции 100 м вольным стилем в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта в Париже, Франция. В полуфинале она стала второй, показав результат 53,19.

Лидером стала представительница Нидерландов Маррит Стенберген (52,44). Она обновила рекорд чемпионатов Европы на этой дистанции. Россиянка Александра Кузнецова (53,70) не сумела пробиться в финал.

Финальный заплыв на дистанции 100 м вольным стилем состоится во вторник, 11 августа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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