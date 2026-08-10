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Илья Бородин с рекордом ЧЕ выиграл золото на дистанции 400 м комплексным плаванием

Илья Бородин с рекордом ЧЕ выиграл золото на дистанции 400 м комплексным плаванием
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Чемпион мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин выиграл золото на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы, который проходит в Париже. Его результат — 4.08,17.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс
10 августа 2026, понедельник. 19:46 МСК
Окончено
1
Илья Бородин
Россия
4:08.17
2
Альберто Раццетти
Италия
+2.23
3
Макс Личфилд
Великобритания
+3.41

Вторым стал итальянец Альберто Раццетти с результатом 4.10,40. Тройку призёров замкнул представитель Великобритании Макс Личфилд.

Чемпионат Европы — 2026. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс:

  1. Илья Бородин (Россия) — 4.08,17.
  2. Альберто Раццетти (Италия) — 4.10,40.
  3. Макс Личфилд (Великобритания) — 4.11,58.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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