Илья Бородин с рекордом ЧЕ выиграл золото на дистанции 400 м комплексным плаванием
Поделиться
Чемпион мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин выиграл золото на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы, который проходит в Париже. Его результат — 4.08,17.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс
10 августа 2026, понедельник. 19:46 МСК
Окончено
1
Илья Бородин
Россия
4:08.17
2
Альберто Раццетти
Италия
+2.23
3
Макс Личфилд
Великобритания
+3.41
Вторым стал итальянец Альберто Раццетти с результатом 4.10,40. Тройку призёров замкнул представитель Великобритании Макс Личфилд.
Чемпионат Европы — 2026. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс:
- Илья Бородин (Россия) — 4.08,17.
- Альберто Раццетти (Италия) — 4.10,40.
- Макс Личфилд (Великобритания) — 4.11,58.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2026
-
22:20
-
22:11
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:40
-
21:39
-
21:36
-
21:34
-
21:32
-
21:28
-
21:25
-
21:14
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:49
-
20:45
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:12
-
20:10
-
20:05
-
20:01
-
19:58
-
19:43
-
19:16
-
17:00
-
16:22
-
16:15
-
15:39
-
14:58