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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 1. Вечерняя сессия
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Пловец Корнев рассказал о настрое установить рекорд мира на ЧЕ

Пловец Корнев рассказал о настрое установить рекорд мира на ЧЕ
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Российский пловец, чемпион мира Егор Корнев, вышедший в финал чемпионата Европы в Париже на дистанции 50 м баттерфляем с рекордом соревнований, рассказал, что хочет установить рекорд мира на этом турнире. Корнев показал время 22,36.

«Если честно, настраивался на рекорд мира, 19 сотых мне не хватило. Очень часто рекорды мира бьются не в финале. А на полтиннике не успеваю с собой вставать, так что нормально. Не должен.

Это рекорд соревнования. Ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира ещё быстрее не плавали в этом сезоне. Вообще в истории», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Корнев — чемпион мира в эстафете в Сингапуре 2025 года, а также на короткой воде на турнире в Будапеште в той же комбинированной эстафете.

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