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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 1. Вечерняя сессия
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Пловец Корнев рассказал о недовольстве иностранцев после его заплывов

Пловец Корнев рассказал о недовольстве иностранцев после его заплывов
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Российский пловец Егор Корнев, вышедший в финал чемпионата Европы в Париже на дистанции 50 м баттерфляем с рекордом соревнований, рассказал, как к нему относятся иностранцы.

«Это бодрит. Прилично бодрит. Я просто веселюсь, настраиваюсь, но уже отошёл от этого. Конечно, хочется здесь показать, кто есть кто. Понятное дело, им не нравится, но давайте не будем недооценивать ребят. Мы там все близенько — и всё что угодно может быть.

Лидерам иностранным не нравится, никогда не плавал раньше 50 баттерфляем, а тут решил. Где-то полгода назад, на короткой воде. Понравилось, думаю, дай поплаваю. Дельфином я плаваю исключительно «левый-правый», только в комплексе. Работу я никакую не делаю», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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