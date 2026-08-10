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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 1. Вечерняя сессия
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Пловец Корнев надеется на поддержку французов на ЧЕ в Париже

Пловец Корнев надеется на поддержку французов на ЧЕ в Париже
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Российский пловец Егор Корнев, вышедший в финал чемпионата Европы в Париже на дистанции 50 м баттерфляем с рекордом соревнований, выразил надежду, что местная публика поддержит его на решающем старте. Финал состоится завтра, 11 августа.

«19 сотых почти от рекорда мира. Там рекорд Европы и мира, он один и тот же с чемпионатом Европы. Уже 12 лет, кажется, стоит (с 2018 года — Прим. «Чемпионата»).

Всегда хочется победы, конечно. Однако меня это не столько интересует, как всё-таки первая строчка в истории. Атмосфера бодрая, французы. Но теперь и за меня поболеют», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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