Пловец Корнев надеется на поддержку французов на ЧЕ в Париже

Российский пловец Егор Корнев, вышедший в финал чемпионата Европы в Париже на дистанции 50 м баттерфляем с рекордом соревнований, выразил надежду, что местная публика поддержит его на решающем старте. Финал состоится завтра, 11 августа.

«19 сотых почти от рекорда мира. Там рекорд Европы и мира, он один и тот же с чемпионатом Европы. Уже 12 лет, кажется, стоит (с 2018 года — Прим. «Чемпионата»).

Всегда хочется победы, конечно. Однако меня это не столько интересует, как всё-таки первая строчка в истории. Атмосфера бодрая, французы. Но теперь и за меня поболеют», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.