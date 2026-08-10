Иван Кожакин вышел в финал на 100 м брассом на чемпионате Европы, Кирилл Пригода выбыл

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже. В полуфинале он занял девятое место, показав результат 59,34. Другой россиянин Иван Кожакин пробился в финал. Его время — 59,15.

Лидером полуфинала стал итальянец Николо Мартиненги — 58,67. Второй — Джек Келли из Ирландии (58,90), а замыкает тройку лидеров британец Адам Рэмсей-Пити (58,94).

Финальный заплыв на дистанции 100 м брассом состоится во вторник, 11 августа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.