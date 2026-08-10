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Иван Кожакин вышел в финал на 100 м брассом на чемпионате Европы, Кирилл Пригода выбыл

Иван Кожакин вышел в финал на 100 м брассом на чемпионате Европы, Кирилл Пригода выбыл
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Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже. В полуфинале он занял девятое место, показав результат 59,34. Другой россиянин Иван Кожакин пробился в финал. Его время — 59,15.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м брасс. 1/2 финала
10 августа 2026, понедельник. 20:05 МСК
Окончено
1
Николо Мартиненги
Италия
58.67
2
Джек Келли
Ирландия
+0.23
3
Адам Рэмсей-Пити
Великобритания
+0.27

Лидером полуфинала стал итальянец Николо Мартиненги — 58,67. Второй — Джек Келли из Ирландии (58,90), а замыкает тройку лидеров британец Адам Рэмсей-Пити (58,94).

Финальный заплыв на дистанции 100 м брассом состоится во вторник, 11 августа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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