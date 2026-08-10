Фото: Илья Бородин получил золотую медаль за победу на ЧЕ-2026 в Париже

Чемпион мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин получил золотую медаль за победу на чемпионате Европы — 2026 на дистанции 400 м комплексным плаванием. Россиянин показал результат 4.08,17 и обновил рекорд турнира.

Фото: Скриншот из трансляции

Вторым стал итальянец Альберто Раццетти с результатом 4.10,40. Тройку призёров замкнул представитель Великобритании Макс Личфилд.

Чемпионат Европы — 2026. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс:

Илья Бородин (Россия) — 4.08,17. Альберто Раццетти (Италия) — 4.10,40. Макс Личфилд (Великобритания) — 4.11,58. Седрик Бюссинг (Германия) — 4.14,16; Финн Хаммер (Германия) — 4.14,31.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.