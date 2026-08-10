Российские пловчихи стали бронзовыми призёрами ЧЕ в эстафете 4х200 м вольным стилем

Женская сборная России по плаванию заняла третье место в финале эстафеты 4x200 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2026 в Париже, Франция. В состав команды вошли Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова. Они показали результат 7.49,13.

Золото выиграли представительницы Великобритании с результатом 7.45,93, а серебряными призёрами стали венгерские пловчихи (7.49,09).

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Женщины. Эстафета 4x200 м вольный стиль. Финал:

Великобритания (Фрейя Констанс Колберт, Эбби Вуд, Ли Шлосшан, Фрея Анн Александра Андерсон) — 7.45,93. Венгрия (Николетт Падар, Лилла Минна Абрахам, Айна Эвелин Кешей, Панна Уграи) — 7.49,09. Россия (Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина, Дарья Клепикова) — 7.49,13. Германия — 7.49,14. Италия — 7.54,25.