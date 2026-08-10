Чемпион мира Пригода высказался после невыхода в финал 100 м брассом на ЧЕ в Париже

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода, не вышедший в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже, прокомментировал своё выступление. Пригода стал девятым, показав время 59.34. Из россиян в финал отобрался Иван Кожакин.

«Прибавлять надо, потому что 59.34 — это слабо, если честно. Конечно, хотелось быстрее. Ну, что поделать, буду готовиться к следующим дистанциям.

Видимо, надо было из себя больше достать. Видимо, навешали каких-то медалей на шею все по прошлому сезону. Это всё почва для размышлений», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.