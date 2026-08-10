Кирилл Пригода предположил, из-за чего не вышел в финал 100 м брассом на ЧЕ в Париже

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода, не вышедший в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже, объяснил, с чем может быть связан такой результат. Пригода занял девятое место.

«Честно, пока не могу ничего сказать. Экспериментальные наработки с тренером в этом сезоне. Возможно, они немножко подкачали. Но не скажу, что я как-то спустя рукава относился ко всему.

Я готовился, тренировался, уделял этому внимание. Хорошо, что впереди ещё две дистанции, вешать нос не собираюсь, буду стараться по максимуму», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.