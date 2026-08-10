Чемпион мира Пригода назвал плюсы и минусы чемпионата Европы в Париже

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода, не сумевший выйти в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже, высказался о соревнованиях.

«Всё отлично, помещение замечательное, вода хорошая, тёплая. Единственное — очень жарко, высокая температура. Мы находимся в этой разминочной палатке, там температура внутри под сорок, ни кондиционеров, ничего. Но все в одинаковых условиях, поэтому здесь не хочу на это сетовать.

Я максималист и всегда ставлю перед собой максимальные задачи, потому что понимаю: если хочу на что-то претендовать, нужно ставить планку, так сказать, завышенную, а не комфортную. Поэтому сегодня так. Я пока спокоен», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.