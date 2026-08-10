Чемпион мира Пригода назвал плюсы и минусы чемпионата Европы в Париже
Поделиться
Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода, не сумевший выйти в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже, высказался о соревнованиях.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м брасс. 1/2 финала
10 августа 2026, понедельник. 20:05 МСК
Окончено
1
Николо Мартиненги
Италия
58.67
2
Джек Келли
Ирландия
+0.23
3
Адам Рэмсей-Пити
Великобритания
+0.27
«Всё отлично, помещение замечательное, вода хорошая, тёплая. Единственное — очень жарко, высокая температура. Мы находимся в этой разминочной палатке, там температура внутри под сорок, ни кондиционеров, ничего. Но все в одинаковых условиях, поэтому здесь не хочу на это сетовать.
Я максималист и всегда ставлю перед собой максимальные задачи, потому что понимаю: если хочу на что-то претендовать, нужно ставить планку, так сказать, завышенную, а не комфортную. Поэтому сегодня так. Я пока спокоен», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Комментарии
- 10 августа 2026
-
22:20
-
22:11
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:40
-
21:39
-
21:36
-
21:34
-
21:32
-
21:28
-
21:25
-
21:14
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:49
-
20:45
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:12
-
20:10
-
20:05
-
20:01
-
19:58
-
19:43
-
19:16
-
17:00
-
16:22
-
16:15
-
15:39
-
14:58