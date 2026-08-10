Российские пловцы заняли шестое место в финале эстафеты 4х200 на ЧЕ-2026
Мужская сборная России по плаванию заняла шестое место в финале эстафеты 4x200 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2026 в Париже, Франция. В состав команды вошли Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Иван Гирёв и Роман Акимов. Они показали результат 7.03,86.
Победу одержала сборная Великобритании с рекордом чемпионатов Европы (7.01,52), вторыми стали французы, третьими — немцы.
Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. Эстафета 4x200 м вольным стилем. Финал:
- Великобритания (Мэттью Ричардс, Джек Макмиллан, Джеймс Гай, Данкан Скотт) — 7.01,52.
- Франция (Леон Маршан, Пьерр Ларжерон, Совёр Кристофини, Роман Фук) — 7.02,23.
- Германия (Лукас Мертенс, Тимо Зоргиус, Ярно Бешнитт, Корнелиус Ян) — 7.02,28.
- Италия — 7.02,82.
- Литва — 7.03,53.
- Россия — 7.03,86.
- Израиль — 7.07,55.
- Греция — 7.98,15.
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