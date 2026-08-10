Российские пловцы заняли шестое место в финале эстафеты 4х200 на ЧЕ-2026

Мужская сборная России по плаванию заняла шестое место в финале эстафеты 4x200 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2026 в Париже, Франция. В состав команды вошли Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Иван Гирёв и Роман Акимов. Они показали результат 7.03,86.

Победу одержала сборная Великобритании с рекордом чемпионатов Европы (7.01,52), вторыми стали французы, третьими — немцы.

Плавание. ЧЕ-2026, Париж. Мужчины. Эстафета 4x200 м вольным стилем. Финал:

Великобритания (Мэттью Ричардс, Джек Макмиллан, Джеймс Гай, Данкан Скотт) — 7.01,52. Франция (Леон Маршан, Пьерр Ларжерон, Совёр Кристофини, Роман Фук) — 7.02,23. Германия (Лукас Мертенс, Тимо Зоргиус, Ярно Бешнитт, Корнелиус Ян) — 7.02,28. Италия — 7.02,82. Литва — 7.03,53. Россия — 7.03,86. Израиль — 7.07,55. Греция — 7.98,15.