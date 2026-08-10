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«Добавляет лёгкую тревожность, он как Месси». Кожакин — о финале на ЧЕ с чемпионом ОИ Пити

«Добавляет лёгкую тревожность, он как Месси». Кожакин — о финале на ЧЕ с чемпионом ОИ Пити
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Российский пловец Иван Кожакин, вышедший в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже, высказался о предстоящем заплыве с трёхкратным олимпийским чемпионом Адамом Пити.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м брасс. 1/2 финала
10 августа 2026, понедельник. 20:05 МСК
Окончено
1
Николо Мартиненги
Италия
58.67
2
Джек Келли
Ирландия
+0.23
3
Адам Рэмсей-Пити
Великобритания
+0.27

«Присутствие Пити, безусловно, добавляет какой-то лёгкой тревожности. Но ребята все на позитиве, все желают удачи, тоже очень классно настроены.

Чувствуется, что мы все подошли к этому соревнованию на таком расслабленном самочувствии, и при этом готовы показывать крутые результаты. Это прямо чувствуется невооружённым глазом в брассе.

Пити — такой мастодонт мирового брасса, и его результаты — это что-то космическое. Сейчас он немножко приземлился к нам, здесь, в результаты из разряда 58.9-59.0. Немножко вернулся к состоянию человека.

Приятно побороться, рад, что сейчас получается плыть на соседних дорожках, хотелось бы прям плыть вплотную рядышком, испытать вот это давление, может быть, [почувствовать] скорость, которую он развивает рядом, прямо с соседней дорожки.

У нас был с ним смолтолк, пожелали удачи, спросили, как дела, на этом всё и ограничилось. Это человек, который действительно задал такую планку, порой даже недооценённую, наверное, в мировом плавании. Те секунды, которые не дают нам, брассистам, набирать много очков World Aquatics. Как Месси, думаю», — передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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