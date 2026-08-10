Иван Кожакин: будем выходить на праймовые результаты и в финале постараемся
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Российский пловец Иван Кожакин прокомментировал выход в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы, который проходит в Париже. В полуфинале россиянин занял шестое место с результатом 59,15. Финал на этой дистанции состоится во вторник, 11 августа.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м брасс. 1/2 финала
10 августа 2026, понедельник. 20:05 МСК
Окончено
1
Николо Мартиненги
Италия
58.67
2
Джек Келли
Ирландия
+0.23
3
Адам Рэмсей-Пити
Великобритания
+0.27
«Всё было замечательно и по дистанции, и по прохождению. Сказал, что с улыбкой проплыл первый полтинник, достаточно легко. Будем стараться вечером завтра ещё улучшить результат, потому что касание объективно не получилось.
Наелся и тянулся, поэтому думаю, что будем выходить на праймовые результаты и в вечернем финале постараемся», — передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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