Иван Кожакин: будем выходить на праймовые результаты и в финале постараемся

Российский пловец Иван Кожакин прокомментировал выход в финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы, который проходит в Париже. В полуфинале россиянин занял шестое место с результатом 59,15. Финал на этой дистанции состоится во вторник, 11 августа.

«Всё было замечательно и по дистанции, и по прохождению. Сказал, что с улыбкой проплыл первый полтинник, достаточно легко. Будем стараться вечером завтра ещё улучшить результат, потому что касание объективно не получилось.

Наелся и тянулся, поэтому думаю, что будем выходить на праймовые результаты и в вечернем финале постараемся», — передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.