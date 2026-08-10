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Илья Бородин прокомментировал победу на ЧЕ-2026 на дистанции 400 м комплексным плаванием

Илья Бородин прокомментировал победу на ЧЕ-2026 на дистанции 400 м комплексным плаванием
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Чемпион мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин прокомментировал победу на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы, который проходит в Париже. Его результат — 4.08,17.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс
10 августа 2026, понедельник. 19:46 МСК
Окончено
1
Илья Бородин
Россия
4:08.17
2
Альберто Раццетти
Италия
+2.23
3
Макс Личфилд
Великобритания
+3.41

«Наверное, на спине где-то был провальчик. А так, в целом, почти лучшее время. Наверное, надо ещё чуть-чуть… Рекорд красивее. Можно ещё чуть-чуть прибавить.

Рабочее время. Хотел по личному рекорду, мне не хватило где-то 12 сотых. Получилась совсем капля», — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Вторым на этой дистанции стал итальянец Альберто Раццетти с результатом 4.10,40. Тройку призёров замкнул представитель Великобритании Макс Личфилд.

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