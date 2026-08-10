Илья Бородин прокомментировал победу на ЧЕ-2026 на дистанции 400 м комплексным плаванием

Чемпион мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин прокомментировал победу на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы, который проходит в Париже. Его результат — 4.08,17.

«Наверное, на спине где-то был провальчик. А так, в целом, почти лучшее время. Наверное, надо ещё чуть-чуть… Рекорд красивее. Можно ещё чуть-чуть прибавить.

Рабочее время. Хотел по личному рекорду, мне не хватило где-то 12 сотых. Получилась совсем капля», — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Вторым на этой дистанции стал итальянец Альберто Раццетти с результатом 4.10,40. Тройку призёров замкнул представитель Великобритании Макс Личфилд.