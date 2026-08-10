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«Стоял какой-то детский». Бородин — о том, что обновил рекорд ЧЕ на 400 м комплексом

«Стоял какой-то детский». Бородин — о том, что обновил рекорд ЧЕ на 400 м комплексом
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Чемпион мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин высказался о том, что обновил рекорд чемпионатов Европы на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс
10 августа 2026, понедельник. 19:46 МСК
Окончено
1
Илья Бородин
Россия
4:08.17
2
Альберто Раццетти
Италия
+2.23
3
Макс Личфилд
Великобритания
+3.41

Сегодня, 10 августа, Бородин победил на этой дистанции, показав результат 4.08,17. Предыдущий рекорд держался с 2008 года. Тогда венгр Ласло Чех преодолел дистанцию за 4.09,59.

– Но это рекорд чемпионатов, стоявший 18 лет.
– Ну, он стоял какой-то вообще детский. Как будто что-то не для нынешнего комплекса. Видимо, давно не проводился, потому что сюда не приезжали. Ну, в частности, я. Ну, или Маршан, там условно. Думаю, что его будут сейчас бить на чемпионате, — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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