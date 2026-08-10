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Российский пловец высказался о выступлении в эстафете 4х200 м на ЧЕ в Париже

Российский пловец высказался о выступлении в эстафете 4х200 м на ЧЕ в Париже
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Пловец Роман Акимов, принявший участие в эстафете 4х200 м вольным стилем на чемпионате Европы в Париже, оценил результат команды. Российская команда заняла шестое место.

Формула-1 2011. Этап 19, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.909 км)
27 ноября 2011, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Марк Уэббер
Red Bull
1:32:17.464
2
Себастьян Феттель
Red Bull
+16.983
3
Дженсон Баттон
McLaren
+27.638

«Отработали хорошо, время достойное показали. Высокая конкуренция, не получилось попасть в призы, но в целом я доволен результатом.

Честно сказать, на длинном мире ещё не был ни разу, это мой первый международный большой турнир в 50-метровом бассейне, поэтому не могу ничего сказать по поводу конкуренции с ЧМ, сравнить эти турниры.

Тренеры в Сингапуре решили не собирать команду, тут собрали. Но считаю, это не было ошибкой — нас пригласить сюда, результат хороший показали, в целом. Будем работать дальше и улучшать время.

Получили важный опыт, который определённо поможет и в Будапеште на ЧМ, и в Лос-Анджелесе на ОИ. Международный опыт — это очень важно», — сказал Акимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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