Российский пловец высказался о выступлении в эстафете 4х200 м на ЧЕ в Париже

Пловец Роман Акимов, принявший участие в эстафете 4х200 м вольным стилем на чемпионате Европы в Париже, оценил результат команды. Российская команда заняла шестое место.
«Отработали хорошо, время достойное показали. Высокая конкуренция, не получилось попасть в призы, но в целом я доволен результатом.
Честно сказать, на длинном мире ещё не был ни разу, это мой первый международный большой турнир в 50-метровом бассейне, поэтому не могу ничего сказать по поводу конкуренции с ЧМ, сравнить эти турниры.
Тренеры в Сингапуре решили не собирать команду, тут собрали. Но считаю, это не было ошибкой — нас пригласить сюда, результат хороший показали, в целом. Будем работать дальше и улучшать время.
Получили важный опыт, который определённо поможет и в Будапеште на ЧМ, и в Лос-Анджелесе на ОИ. Международный опыт — это очень важно», — сказал Акимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 10 августа 2026
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