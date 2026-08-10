Бородин — о Маршане: я бы показывал свой лучший результат и с ним, и в его отсутствие

Чемпион мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин высказался о соперничестве с четырёхкратным олимпийским чемпионом 2024 года французом Леоном Маршаном.

Ранее стало известно, что Маршан принял решение не выступать на дистанциях 200 м и 400 м комплексом на чемпионате Европы — 2026 из-за рецидива травмы бедра.

— Я выполнил свою работу, мне было без разницы, плывёт Маршан или не плывёт. Я бы показывал свой лучший результат и с ним, и в его отсутствие.

– Не жаль, что не пришлось соперничать с ним?

– Когда кто-то травмируется в спорте, это не самое приятное явление. Так что ему желаю только здоровья и никому вообще не желаю травмироваться, — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.