Чемпион Европы Бородин ответил на вопрос, о чём думал время победного заплыва

Российский пловец Илья Бородин, победивший на чемпионате Европы в Париже на дистанции 400 м комплексным плаванием, признался, что ни о чём не думал во время заплыва.

«Вообще никаких мыслей — просто абсолютно чистый лист. Ничего не помню, о чём думаю, не хочу знать», — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Бородин победил с результатом 4.08,17 — это новый рекорд чемпионатов Европы. Вторым на этой дистанции стал итальянец Альберто Раццетти с результатом 4.10,40. Тройку призёров замкнул представитель Великобритании Макс Личфилд.

Ранее Бородин прокомментировал победу на чемпионате Европы, назвав своё время «рабочим».