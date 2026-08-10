«Хочется и не на короночке что-то поймать». Бородин — про планы на дистанцию 200 м

Чемпион Европы на дистанции 400 м комплексным плаванием россиянин Илья Бородин поделился своими планами на дальнейшие старты в Париже.

«Пока не выдыхаем, у меня впереди ещё 200 м комплексом», — приводит слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На уточняющий вопрос о коронной дистанции «Ну, всё-таки короночка-то 400, да?» Спортсмен ответил: «А как бы хочется и не на короночке что-то поймать, так что пойду я, наверное».

Бородин победил с рекордом чемпионатов Европы, показав результат 4.08,17. Вторым на этой дистанции стал итальянец Альберто Раццетти с результатом 4.10,40. Тройку призёров замкнул представитель Великобритании Макс Личфилд.