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«Хочется и не на короночке что-то поймать». Бородин — про планы на дистанцию 200 м

«Хочется и не на короночке что-то поймать». Бородин — про планы на дистанцию 200 м
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Чемпион Европы на дистанции 400 м комплексным плаванием россиянин Илья Бородин поделился своими планами на дальнейшие старты в Париже.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс
10 августа 2026, понедельник. 19:46 МСК
Окончено
1
Илья Бородин
Россия
4:08.17
2
Альберто Раццетти
Италия
+2.23
3
Макс Личфилд
Великобритания
+3.41

«Пока не выдыхаем, у меня впереди ещё 200 м комплексом», — приводит слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На уточняющий вопрос о коронной дистанции «Ну, всё-таки короночка-то 400, да?» Спортсмен ответил: «А как бы хочется и не на короночке что-то поймать, так что пойду я, наверное».

Бородин победил с рекордом чемпионатов Европы, показав результат 4.08,17. Вторым на этой дистанции стал итальянец Альберто Раццетти с результатом 4.10,40. Тройку призёров замкнул представитель Великобритании Макс Личфилд.

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