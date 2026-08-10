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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 1. Вечерняя сессия
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«С ним отдельно и не пообщаться». Бородин — о взаимоотношениях с Маршаном

«С ним отдельно и не пообщаться». Бородин — о взаимоотношениях с Маршаном
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Чемпион мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин рассказал о взаимоотношениях с четырёхкратным олимпийским чемпионом 2024 года из Франции Леоном Маршаном.

– А вы, кстати, общаетесь? Какие у вас отношения?
– Да так, «привет», «рад тебя видеть», «как дела». Мы на чемпионатах юниорских часто виделись, но сейчас просто он не тот человек. И ходит постоянно в окружении кого-то, так что с ним отдельно и не пообщаться. У него такая команда, тренеры, какие-то друзья, что к нему не подобраться…

– А тебе интересно было с ним просто поговорить?
– Да, мы с ним общались после чемпионата мира, с ним ждали награждения, чтобы хорошо поговорить. Когда есть возможность, можем и поговорить, а когда нет, не буду навязываться, — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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