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Пловец Щербаков высказался о заплыве вместе с Леоном Маршаном в Париже на ЧЕ

Пловец Щербаков высказался о заплыве вместе с Леоном Маршаном в Париже на ЧЕ
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Российский пловец Михаил Щербаков, принявший участие в эстафете 4х200 м вольным стилем, рассказал об эмоциях от совместного плавания с четырёхкратным олимпийским чемпионом Леоном Маршаном.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль
10 августа 2026, понедельник. 20:33 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Франция
3
Германия

«Узнал, что мы проплывём вместе с Леоном Маршаном только на первом повороте. Я не смотрел за другими командами, но делаю поворот — и вижу его. «Прикурил», постарался его достать, насколько мог.

Хотел бы ещё с ним поплавать, конечно. Расстроен, что он не плывёт 200 метров комплекс, хотелось бы посмотреть, как он себя ведёт на коронной дистанции. У меня нет мечты кого-то обыграть, хочу показывать хороший результат. Если он будет, значит, кого-то обгоню. А цели кого-то обогнать нет.

Не то что поглядываю на него, я не Леон Маршан, а сам по себе, Михаил Щербаков. Делаю всё как считаю нужным, повторять за кем-то? Зачем? Как говорили мои тренеры, копия всегда хуже оригинала. Я Михаил Щербаков, а не кто-то там. Повторять за кем-то я не намерен», — передаёт слова Щербакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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