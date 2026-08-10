Чемпионка Европы из Беларуси Шкурдай высказалась о своём выступлении на ЧЕ в Париже

Чемпионка Европы, белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай высказалась о своём выступлении на чемпионате Европы в Париже. Шкурдай вышла в финал на дистанции 200 м на спине, показав время 2.10,76 — это седьмой результат.

«Впечатления нормальные, не скажу, что результаты супер. Они экспериментальные, где-то травмы помешали. Рада, что попала в финал, там уже буду бороться за своё лучшее время для начала. В первую очередь мысли о финале, потом 100 метров на спине и эстафета.

Переживала за Илью Шимановича из нашей команды, он не попал в финал, но ничего страшного. У него впереди ещё 50 метров брасс, он обязательно там покажет свой класс. Прибыли все где-то три дня назад, проживаем не в основном отеле, а чуть вдали, где-то в пяти минутах от отеля, который выбрали организаторы, но всё в порядке», — сказала Шкурдай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.