«Сделаем не хуже, чем во Франции». Российский пловец — о возможном проведении ЧЕ в Казани

Российский пловец Михаил Щербаков принявший участие в эстафете 4х200 м вольным стилем на чемпионате Европы, высказался на тему возможного проведения турнира в Казани.

«Атмосфера на заплыве с Маршаном не сказал бы, что лучшая в моей жизни. Возможно, но для меня каждый заплыв — отдельная важная история.

В Казани трибуны тоже отличные на наших стартах, всегда отличная атмосфера. Наши российские болельщики в Казани и в Питере показывали себя наравне, а где-то даже лучше французов.

Провести чемпионат Европы в Казани, с точки зрения организации наша сторона сделает всё точно не хуже, чем здесь, и чем в Сингапуре. Мы покажем себя как гостеприимный народ, всегда рады видеть международных коллег у себя», — передаёт слова Щербакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.