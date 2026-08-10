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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 1. Вечерняя сессия
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Российский чемпион Европы по плаванию объяснил, почему не улыбался на награждении

Российский чемпион Европы по плаванию объяснил, почему не улыбался на награждении
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Чемпион Европы на дистанции 400 комплексным плаванием Илья Бородин ответил на вопрос, почему почти не улыбался во время награждения, хотя предыдущий раз побеждал на подобном турнире в 2021 году.

На чемпионате Европы в Париже на дистанции 400 м комплексным плаванием Бородин стал победителем с рекордом соревнований. Его результат — 4.08,17. Предыдущий рекорд держался с 2008 года. Тогда венгр Ласло Чех преодолел дистанцию за 4.09,59.

«Пять лет назад я слушал свой гимн, так что и этого хватит», — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В Париже российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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