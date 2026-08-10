Российский чемпион Европы по плаванию объяснил, почему не улыбался на награждении

Чемпион Европы на дистанции 400 комплексным плаванием Илья Бородин ответил на вопрос, почему почти не улыбался во время награждения, хотя предыдущий раз побеждал на подобном турнире в 2021 году.
На чемпионате Европы в Париже на дистанции 400 м комплексным плаванием Бородин стал победителем с рекордом соревнований. Его результат — 4.08,17. Предыдущий рекорд держался с 2008 года. Тогда венгр Ласло Чех преодолел дистанцию за 4.09,59.
«Пять лет назад я слушал свой гимн, так что и этого хватит», — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В Париже российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.