«Самая важная впереди». Пловец Бородин оценил свою победу на чемпионате Европы
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Чемпион мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин оценил свою победу на чемпионате Европы в Париже на дистанции 400 м комплексным плаванием. Россиянин показал результат 4.08,17.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс
10 августа 2026, понедельник. 19:46 МСК
Окончено
1
Илья Бородин
Россия
4:08.17
2
Альберто Раццетти
Италия
+2.23
3
Макс Личфилд
Великобритания
+3.41
«Не считаю, что это самая важная победа [в карьере], самая важная впереди. Хотелось бы уже на третью Олимпиаду попасть, доехать как-нибудь. Подготовка к такому старту — длинная работа, которая рассчитана на четыре года, получается. Мы сейчас в середине цикла. Сейчас я проплыл близко к своему лучшему результату, это уже порядок», — передаёт слова Ильи Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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