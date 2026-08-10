15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 1. Вечерняя сессия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:03 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Самая важная впереди». Пловец Бородин оценил свою победу на чемпионате Европы

«Самая важная впереди». Пловец Бородин оценил свою победу на чемпионате Европы
Комментарии

Чемпион мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин оценил свою победу на чемпионате Европы в Париже на дистанции 400 м комплексным плаванием. Россиянин показал результат 4.08,17.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс
10 августа 2026, понедельник. 19:46 МСК
Окончено
1
Илья Бородин
Россия
4:08.17
2
Альберто Раццетти
Италия
+2.23
3
Макс Личфилд
Великобритания
+3.41

«Не считаю, что это самая важная победа [в карьере], самая важная впереди. Хотелось бы уже на третью Олимпиаду попасть, доехать как-нибудь. Подготовка к такому старту — длинная работа, которая рассчитана на четыре года, получается. Мы сейчас в середине цикла. Сейчас я проплыл близко к своему лучшему результату, это уже порядок», — передаёт слова Ильи Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Российский чемпион Европы по плаванию объяснил, почему не улыбался на награждении
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android