«Самая важная впереди». Пловец Бородин оценил свою победу на чемпионате Европы

Чемпион мира на короткой воде на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин оценил свою победу на чемпионате Европы в Париже на дистанции 400 м комплексным плаванием. Россиянин показал результат 4.08,17.

«Не считаю, что это самая важная победа [в карьере], самая важная впереди. Хотелось бы уже на третью Олимпиаду попасть, доехать как-нибудь. Подготовка к такому старту — длинная работа, которая рассчитана на четыре года, получается. Мы сейчас в середине цикла. Сейчас я проплыл близко к своему лучшему результату, это уже порядок», — передаёт слова Ильи Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.