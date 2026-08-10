Пловец Щербаков: я такой человек, даже если хорошо проплыву — всё равно будет мало

Российский пловец Михаил Щербаков высказался об участии в чемпионате Европы в Париже. В составе сборной России Щербаков занял шестое место в эстафете 4х200 м вольным стилем.

«Мне любая эстафета важна, каждая дистанция интересна по-разному. Что интересно, то и плаваю, а мне всё интересно. Американцы называют «гордостью нации»?

Мы голодные до медалей, до результата. Нам главное — бассейн, атмосфера, сделанная работа. Неважно, какие медали, хотим бороться, а там как пойдёт. Хороший результат — значит, хорошая медаль, со мной все согласятся.

Я такой человек. Даже если хорошо проплыву — всё равно будет мало. Где-то в поворот мог зайти лучше, если проплыву сейчас по рекорду, подумаю: круто, но мог всё равно лучше. Стремимся к идеалу», — передаёт слова Щербакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.