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Пловчиха Дьякова отреагировала на бронзовые медали сборной России в эстафете на ЧЕ

Пловчиха Дьякова отреагировала на бронзовые медали сборной России в эстафете на ЧЕ
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Российская пловчиха Софья Дьякова, принявшая участие в финале эстафеты 4x200 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2026 в Париже, прокомментировала результат команды. Россияне заняли третье место, завоевав бронзовые медали.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль
10 августа 2026, понедельник. 20:20 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Венгрия
3
Россия

«Это вторая в истории у нас медаль у женщин, на 4x200. Знаем, что мужчины у нас в 4x200 показывали хорошие результаты, даже на Олимпиаде. Чувствовалась ответственность, хотелось доказать, что девочки у нас тоже сильные, боевые. В Будапеште мы были четвёртые, в Сингапуре мы не выступали.

Сразу три юниорки, кроме меня и Миланы Степановой, ещё и Ксения Мишарина плывём по рекордам страны, женское кролевое плавание идёт вперёд. Эта медаль очень важна для нашей команды, это такой задел на будущее, мы молодые, всё у нас получится», — передаёт слова Дьяковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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