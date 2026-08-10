Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 10 августа

Сегодня, 10 августа, в Париже, Франция, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта, Париж. Результаты на 10 августа:

Плавание, финалы

400 м, комплексное плавание, мужчины – финал

1. Илья Бородин (Россия) — 4.08,17.

2. Альберто Раццетти (Италия) — 4.10,40.

3. Макс Личфилд (Великобритания) — 4.11,58.

Эстафета, 4x200 м, вольный стиль, женщины – финал

1. Великобритания (Фрейя Констанс Колберт, Эбби Вуд, Ли Шлосшан, Фрея Анн Александра Андерсон) — 7.45,93.

2. Венгрия (Николетт Падар, Лилла Минна Абрахам, Айна Эвелин Кешей, Панна Уграи) — 7.49,09.

3. Россия (Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина, Дарья Клепикова) — 7.49,13.

Эстафета, 4x200 м, вольный стиль, мужчины – финал

1. Великобритания (Мэттью Ричардс, Джек Макмиллан, Джеймс Гай, Данкан Скотт) — 7.01,52.

2. Франция (Леон Маршан, Пьерр Ларжерон, Совёр Кристофини, Роман Фук) — 7.02,23.

3. Германия (Лукас Мертенс, Тимо Зоргиус, Ярно Бешнитт, Корнелиус Ян) — 7.02,28...

6. Россия (Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Иван Гирёв и Роман Акимов) — 7.03,86.

Также в финал ЧЕ-2026 вышли Егор Корнев на 50 м баттерфляем, Дарья Клепикова на 100 м вольным стилем и Иван Кожакин на 100 м брассом.