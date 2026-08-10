Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 10 августа

Сегодня, 10 августа, в Париже, Франция, продолжился розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта, Париж. Результаты на 10 августа:
Плавание, финалы
400 м, комплексное плавание, мужчины – финал
1. Илья Бородин (Россия) — 4.08,17.
2. Альберто Раццетти (Италия) — 4.10,40.
3. Макс Личфилд (Великобритания) — 4.11,58.
Эстафета, 4x200 м, вольный стиль, женщины – финал
1. Великобритания (Фрейя Констанс Колберт, Эбби Вуд, Ли Шлосшан, Фрея Анн Александра Андерсон) — 7.45,93.
2. Венгрия (Николетт Падар, Лилла Минна Абрахам, Айна Эвелин Кешей, Панна Уграи) — 7.49,09.
3. Россия (Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина, Дарья Клепикова) — 7.49,13.
Эстафета, 4x200 м, вольный стиль, мужчины – финал
1. Великобритания (Мэттью Ричардс, Джек Макмиллан, Джеймс Гай, Данкан Скотт) — 7.01,52.
2. Франция (Леон Маршан, Пьерр Ларжерон, Совёр Кристофини, Роман Фук) — 7.02,23.
3. Германия (Лукас Мертенс, Тимо Зоргиус, Ярно Бешнитт, Корнелиус Ян) — 7.02,28...
6. Россия (Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Иван Гирёв и Роман Акимов) — 7.03,86.
Также в финал ЧЕ-2026 вышли Егор Корнев на 50 м баттерфляем, Дарья Клепикова на 100 м вольным стилем и Иван Кожакин на 100 м брассом.