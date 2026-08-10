Чемпионка мира Клепикова рассказала о напряжённом графике соревнований на ЧЕ в Париже

Российская пловчиха Дарья Клепикова рассказала о напряжённом графике соревнований на чемпионате Европы в Париже.

«Поняла, что выиграла сотые, в касание, и так обрадовалась. Это медаль! Мы уже прогрессируем.

В принципе, плылось нормально после 100-метровки личной, разница между заплывами была 40 минут, я понимала, что у меня будет много дистанций на этом чемпионате, как могла пыталась откупаться, восстановиться. Плылось легко, не думала об эстафете во время своего заплыва, после лички, наоборот, уже отбросила мысли о ней и настраивалась.

Запас не оставляла, не сдерживала себя, не экономила силы. Здесь больше дистанций, чем в Сингапуре, на две дистанции больше, там 200 метров я не плыла, на день меньше — так что более жёсткий график», — передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.