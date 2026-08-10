Дьякова — о Клепиковой: как можно не верить в нашу Дашу, она наш талисман

Российская пловчиха Софья Дьякова, принявшая участие в финале эстафеты 4x200 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2026 в Париже вместе с Дарьей Клепиковой, объяснила, почему считает странным вопрос про ожидание медалей. Клепикова плыла последней из россиянок, сборная взяла бронзовые медали.

«Для меня был странный вопрос: ожидали медаль или нет, как можно не верить в Дашу? Она наш талисман, все отработали на 200%, верили в нашу медаль. Теперь повеселее, из трёх финалов у нас уже две медали и есть золото. Команда заряжена, 100%. Это не деревянные медали, будем всё лучше и лучше выступать, верю в нашу команду.

У всех разный подход к заплывам, разная работа, нам необязательно всё делать вместе. Общая песня — тоже необязательно, кто-то любит более спокойную музыку, я, например, люблю жёсткий бас. Не представляю такого, чтобы мы вместе сидели в колл-руме и слушали Чайковского», — передаёт слова Дьяковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.