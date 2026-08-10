Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 10 августа

Сегодня, 10 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках девятого дня прошли соревнования по плаванию. Золото выиграл россиянин Илья Бородин на дистанции 400 м комплексным плаванием, а также Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова стали бронзовыми призёрами в эстафете 4х200 м.

В медальном зачёте лидирует Великобритания второе место занимает Италия, а третье — Германия. Команда России также осталась на четвёртой строчке.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 10 августа:

1. Великобритания — восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.

2. Италия — семь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей.

3. Германия — семь золотых, пять серебряные и семь бронзовых медалей.

4. Россия — шесть золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.

5. Украина — две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.