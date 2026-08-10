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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 10 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 10 августа
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Сегодня, 10 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках девятого дня прошли соревнования по плаванию. Золото выиграл россиянин Илья Бородин на дистанции 400 м комплексным плаванием, а также Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова стали бронзовыми призёрами в эстафете 4х200 м.

В медальном зачёте лидирует Великобритания второе место занимает Италия, а третье — Германия. Команда России также осталась на четвёртой строчке.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 10 августа:

1. Великобритания — восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.
2. Италия — семь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей.
3. Германия — семь золотых, пять серебряные и семь бронзовых медалей.
4. Россия — шесть золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.
5. Украина — две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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