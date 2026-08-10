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Клепикова: пыталась настроить девочек на эстафету, но они на меня косо смотрели

Клепикова: пыталась настроить девочек на эстафету, но они на меня косо смотрели
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Российская пловчиха Дарья Клепикова рассказала, какой был настрой на эстафету 4х200 на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Спортсменки заняли третье место, показав результат 7.49,13. В состав команды также вошли Ксения Мишарина, Софья Дьякова и Дарья Сурушкина.

«У нас у всех разный подход, разный настрой, все по-разному разминаются. Встречаемся вместе в колл-руме, пыталась как-то настроить девочек на эстафету, но они на меня косо смотрели.

Новые мелодии на фортепиано? Не успела выучить, времени не было, сборы, потом соревнования. Хочется, но времени нет», — передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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