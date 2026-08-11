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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 2. Вечерняя сессия
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Британка Эми Хант выиграла чемпионат Европы в Бирмингеме на дистанции 100 м

Британка Эми Хант выиграла чемпионат Европы в Бирмингеме на дистанции 100 м
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Британская спринтерша Эми Хант стала победительницей чемпионата Европы — 2026 на дистанции 100 м. Она показала результат 11,00.

Лёгкая атлетика. ЧЕ-2026. Беговые
Женщины. 100 м
10 августа 2026, понедельник. 23:50 МСК
Окончено
1
Эми Хант
Великобритания
11.00
2
Ева Свобода
Польша
11.02
3
Дельфин Нканса
Бельгия
11.06

Второй стала представительница Польши Ева Свобода с результатом 11,02. Тройку призёров замкнула бельгийка
Дельфин Нканса (11,06).

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы — 2026. Бирмингем. Женщины. 100 м:

  1. Эми Хант (Великобритания) — 11,00.
  2. Ева Свобода (Польша) — 11,02.
  3. Дельфин Нканса (Бельгия) — 11,06.
  4. Жеральдин ди Тицио-Фрай (Швейцария) — 11,07.
  5. Дина Эшер-Смит (Великобритания) — 11,10.
  6. Патриция ван дер Векен (Нидерланды) — 11,10.
  7. Зайнаб Доссо (Италия) — 11,12.
  8. Саломе Кора (Швейцария) — 11,51.
Календарь ЧЕ-2026 по лёгкой атлетике
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