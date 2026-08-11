Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 11 августа

Сегодня, 11 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 11 августа (время московское)
Плавание, финалы
19:30. 200 м, спина, женщины – финал.
19:37. 50 м, баттерфляй, мужчины – финал (плывёт Егор Корнев).
19:42. 100 м, вольный стиль, женщины — финал (плывёт Дарья Клепикова).
19:48. 100 м, брасс, мужчины – финал (плывёт Иван Кожакин).
20:53. 800 м, вольный стиль, женщины – финал (российские пловчихи в финал не вышли).
21:06. Смешанная комбинированная эстафета, 4x100 м (сборная России выступит в квалификации).
Плавание, квалификация
Начало квалификационной сессии – 10:30 мск.
50 м, баттерфляй, женщины, россиянки Арина Суркова, Анита Грищенко, Мария Осетрова, Александра Кузнецова выступят в квалификации.
100 м, вольный стиль, мужчины, россияне Егор Корнев, Иван Гирёв, Александр Щёголев, Андрей Минаков выступят в квалификации.
100 м, брасс, женщины, россиянки Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Ралина Гилязова выступят в квалификации.
200 м, спина, мужчины, россияне Алексей Ткачёв, Георгий Смирнов выступят в квалификации.
800 м, вольный стиль, мужчины, россияне не выступят в этом виде программы.
4x100 м, смешанная комбинированная эстафета, сборная России примет участие в соревнованиях.