Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 11 августа

Сегодня, 11 августа, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Расписание на 11 августа, мск:
21:10. Метание молота, мужчины.
21:25. Бег на 5000 м, женщины.
22:16. Прыжки в длину, мужчины.
23:30. Бег на 100 м с барьерами, женщины.
23:47. Бег на 100 м, мужчины.
Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.