Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 11 августа

Сегодня, 11 августа, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Расписание на 11 августа, мск:

21:10. Метание молота, мужчины.

21:25. Бег на 5000 м, женщины.

22:16. Прыжки в длину, мужчины.

23:30. Бег на 100 м с барьерами, женщины.

23:47. Бег на 100 м, мужчины.

Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.