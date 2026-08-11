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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 2. Вечерняя сессия
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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 11 августа

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2026: расписание соревнований на 11 августа
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Сегодня, 11 августа, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике, Бирмингем. Расписание на 11 августа, мск:

21:10. Метание молота, мужчины.
21:25. Бег на 5000 м, женщины.
22:16. Прыжки в длину, мужчины.
23:30. Бег на 100 м с барьерами, женщины.
23:47. Бег на 100 м, мужчины.

Российские и белорусские спортсмены не участвуют в этом чемпионате Европы, поскольку Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) так и не сняла с них санкции, наложенные 1 марта 2022 года.

Календарь ЧЕ – 2026 по лёгкой атлетике
Медальный зачёт ЧЕ – 2026 по лёгкой атлетике
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