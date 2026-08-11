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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 2. Вечерняя сессия
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Якоб Ингебригтсен выиграл ЧЕ-2026 на дистанции 5000 м. Это был его первый старт за год

Якоб Ингебригтсен выиграл ЧЕ-2026 на дистанции 5000 м. Это был его первый старт за год
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Двукратный олимпийский чемпион на дистанциях 1500 м и 5000 м норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен выиграл чемпионат Европы – 2026 по лёгкой атлетике на коронной дистанции 5000 м. Он преодолел её за 13.15,29.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы – 2026, Бирмингем. Мужчины. Бег на 5000 м:

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 13.15,29.
2. Флориан Бремм (Германия) – 13.15,60.
3. Этьен Дагино (Франция) – 13.16,09.

Для Ингебригтсена это четвёртое золото с ЧЕ на этой дистанции в карьере.

Отметим, что до поездки в Бирмингем Ингебригтсен не выступал с осени 2025 года. Якоб перенёс операцию на ахилловом сухожилии.

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