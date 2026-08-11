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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 2. Вечерняя сессия
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«Надо проверять по 300 раз». Синхронист Трофимов — об ошибке тренеров с заявкой на ЧЕ

«Надо проверять по 300 раз». Синхронист Трофимов — об ошибке тренеров с заявкой на ЧЕ
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Двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы – 2026 в синхронном плавании Захар Трофимов рассказал об ошибке в заполнении карточки содержания программы на ЧЕ.

– Что прежде всего надо будет поправить?
– Прежде всего, конечно, надо карточки записывать нормально и проверять их по 300 раз на дню. Вот это я вот точно заметил.

– Если вспоминать всю ту историю, как это всё-таки это получилось? Никто не перепроверил на возможную ошибку? Как я понимаю, документы заполняла помощница Ганы Максимовой.
– Это была не помощница Ганы Максимовой, это была мой личный тренер Ольга Александровна. Гана Владимировна тренирует меня почти полгода уже как тренер сборной.

Если разбирать ту ситуацию, то кто-то неправильно записал элементы, кто-то невнимательно проверил, вот так и получилось. Виноваты все, здесь нет какого-то одного виновника, – сказал Трофимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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