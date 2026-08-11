Шёстрём выиграла квалификацию на 50 м баттерфляем на ЧЕ, Кузнецова и Суркова в полуфинале

Российские пловчихи Арина Суркова, Анита Грищенко, Мария Осетрова и Александра Кузнецова приняли участие в квалификации 50 м баттерфляем на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Париже, Франция.

Лучшей в предварительных заплывах стала трёхкратная олимпийская чемпионка 20-кратная чемпионка мира шведская пловчиха Сара Шёстрём (25,40). Третье и четвёртое время соответственно показали Александра Кузнецова (25,75) и Арина Суркова (25,77), это позволило им отобраться в полуфинальную стадию.

Важно отметить, что Кузнецова в своём заплыве проиграла только рекордсменке Шёстрем.

Анита Грищенко в квалификации показала восьмое время (26,06), однако из-за правила, по которому квалификацию могут преодолеть только два атлета из одной страны, в полуфинал она не отобралась. То же правило распространилось на Марию Осетрову (26,25, 15-е место).