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Шёстрём выиграла квалификацию на 50 м баттерфляем на ЧЕ, Кузнецова и Суркова в полуфинале

Шёстрём выиграла квалификацию на 50 м баттерфляем на ЧЕ, Кузнецова и Суркова в полуфинале
Александра Кузнецова
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Российские пловчихи Арина Суркова, Анита Грищенко, Мария Осетрова и Александра Кузнецова приняли участие в квалификации 50 м баттерфляем на чемпионате Европы – 2026, который проходит в Париже, Франция.

Лучшей в предварительных заплывах стала трёхкратная олимпийская чемпионка 20-кратная чемпионка мира шведская пловчиха Сара Шёстрём (25,40). Третье и четвёртое время соответственно показали Александра Кузнецова (25,75) и Арина Суркова (25,77), это позволило им отобраться в полуфинальную стадию.

Важно отметить, что Кузнецова в своём заплыве проиграла только рекордсменке Шёстрем.

Анита Грищенко в квалификации показала восьмое время (26,06), однако из-за правила, по которому квалификацию могут преодолеть только два атлета из одной страны, в полуфинал она не отобралась. То же правило распространилось на Марию Осетрову (26,25, 15-е место).

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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