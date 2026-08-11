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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 2. Вечерняя сессия
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21:05 Мск
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Егор Корнев изобразил улыбку Джокера после того, как побил рекорд чемпионатов Европы

Егор Корнев изобразил улыбку Джокера после того, как побил рекорд чемпионатов Европы
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Чемпион мира 2025 года в эстафете 22-летний российский пловец Егор Корнев, предположительно, изобразил улыбку известного персонажа вселенной DC Джокера после того, как установил рекорд ЧЕ и России в полуфинальном заплыве на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже, Франция.

Корнев показал время 22,36 и вышел в финал соревнований. После заплыва ТВ-камера «поймала» реакцию Егора, она распространилась в соцсетях. Пользователи считают, что Корнев подражал Джокеру.

Фото: Кадр из трансляции/DC Comics

Чемпионат Европы — 2026. Плавание. Мужчины. 50 м баттерфляй. 1/2 финала:

1. Егор Корнев (Россия) — 22,36.
2. Максим Груссе (Франция) — 22,49.
3. Ноэ Понти (Швейцария) — 23,04.

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