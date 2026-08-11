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Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 2. Вечерняя сессия
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«Конечно, недоволен». Синхронист Захар Трофимов оценил своё выступление на ЧЕ-2026

«Конечно, недоволен». Синхронист Захар Трофимов оценил своё выступление на ЧЕ-2026
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Российский синхронист Захар Трофимов подвёл итог своих выступлений на ЧЕ-2026 по водным видам спорта.

– Вы довольны итогами спортивными в Париже? Или было ощущение недосказанности?
– Из-за того, что там были ошибки, конечно, недоволен, поэтому сейчас на первенстве мира важно будет реабилитироваться.

– Как оценили ваш результат тренеры, руководство федерации? Они вас похвалили, сказали, что это был полезный опыт?
– Тренеры сказали, что именно по программам мы выступили хорошо, но результат, конечно, мог бы быть и лучше в плане медалей (у Трофимова две бронзовые медали. – Прим. «Чемпионата»). Это огромный опыт для нас, теперь мы будем аккуратнее, – сказал Трофимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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