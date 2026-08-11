Российский синхронист Захар Трофимов рассказал, почему носит футболку клуба «ПСЖ»

Двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта в синхронном плавании Захар Трофимов объяснил, почему болеет за французскую футбольную команду «ПСЖ».

– Видел вас в соцсетях в футболке «ПСЖ». Болеете за эту команду?

– Всё верно, я болею за «ПСЖ», мне симпатичен этот клуб. Поэтому и купил тут их футболочку.

– Кто ваш любимый игрок в «ПСЖ», Хвича Кварацхелия?

– Нет, наш Матвей Сафонов. В том числе и ради него поддерживаю «ПСЖ», – сказал Трофимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На ЧЕ-2026 Захар Трофимов завоевал бронзовые медали в сольной технической программе и в технической программе смешанных дуэтов (в паре с Алиной Румянцевой).